"Friends", reunion rimandata: sospese le riprese della puntata speciale 

La tanto attesa reunion dei fan di "Friends" non ci sarà. Tutto rimandato a maggio, nella migliore delle ipotesi. I fan aspettavano da 15 anni questo momento, ma l'emergenza coronavirus ha fatto saltare anche le riprese della puntata speciale prevista per il lancio della piattaforma HBO Max, che avrebbe riunito eccezionalmente il cast storico della serie cult.

Il magazine "Variety" parla di "data da destinarsi" annunciando lo stop alle riprese dello speciale, che erano previste per la prossima settimana.



Sembra che la sitcom sia davvero perseguitata da una sorta di maledizione. Era da anni infatti che si parlava di una possibile reunion dei mitici "Friends" ma mettere d'accordo tutti, i creatori della fiction David Crane e Marta Kauffman e gli attori, quelli pro come Jennifer Aniston e quelli contro come il collega Matthew Perry, che aveva definito ul ritorno di "Friends" come il suo peggior incubo, era stato fino a pochi mesi fa un'impresa tutt'altro che semplice.

Annunciata a febbraio la reunion di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer era finalmente diventata una realtà. "It's happening", sta succedendo, avevano scritto in maniera sincronizzata sui social tutti i protagonisti anche produttori esecutivi dello speciale. A 25 anni dalla fine dell'iconica sitcom tutti erano pronti quindi a tornare per tentare di superare il successo delle prime dieci stagioni. Ma l'arrivo del covid-19 ha cambiato tutti i piani, stravolgendo ogni migliore intenzione.



