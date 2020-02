Cifre stellari per la reunion di "Friends": offerti oltre 2 milioni di dollari a ogni attore

Sono sempre più concrete le possibilità di vedere ancora insieme il cast di "Friends" per l’atteso speciale che HBO Max ha in preparazione. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry sono ancora in trattativa, anche se per Deadline sarebbero vicini alla chiusura dell’accordo. Secondo il Wall Street Journal sarebbero stati offerti circa 2 milioni e mezzo di dollari a ogni attore, mentre altre fonti (come Deadline) segnalano cifre addirittura più alte, fra i 3 e i 4 milioni.