Si ricompone il cast di "Friends": anche Matthew Perry sbarca su Instagram

Alla fine anche Matthew Perry ha raggiunto i suoi amici su Instagram. Con Chandler si è così ricomposto il cast di "Friends" e la collega Lisa Kudrow (insieme ai quasi 2 milioni di follower) lo ha accolto nel migliore dei modi. "Finalmente! Non posso credere ai miei occhi. Benvenuto su Instagram", ha scritto l'interprete di Phoebe pubblicando una loro foto d'epoca.

Dopo aver passato anni stretti stretti sul divano del Central perk, ora il sestetto magico si è ritrovato su Instagram. L'ultima in ordine di tempo ad arrendersi al mondo social era stata lo scorso autunno Jennifer Aniston, con un ingresso in grande stile che in poche ore aveva mandato ko Instagram.

