Jennifer Aniston sbarca su Instagram con un selfie del cast "Friends"

"E adesso siamo anche amici di Instagram. Ciao Instagram". Per il suo primo post Jennifer Aniston non poteva che scegliere un selfie di gruppo del cast di "Friends". I colleghi erano infatti al suo fianco (anzi alle sue spalle) per il suo sbarco social, arrivato dopo molti anni di "resistenza". A convincerla a fare il grande passo sarebbe stata Reese Witherspoon, con cui ha recitato nella serie tv "The Morning Show".