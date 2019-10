Courtney Cox, Jennifer Aniston e Matt Le Blanc riuniti per un selfie da "Friends"

Mini reunion del cast di "Friends" nella foto condivisa da Courteney Cox su Instagram. L'attrice appare insieme a Matt LeBlanc e Jennifer Aniston, co-protagonisti della sit-com che quest'anno celebra i 25 anni dalla sua prima messa in onda. Lo scatto è accompagnato da un'affettuosa frase, "Una serata speciale e la adoro". Non è la prima volta che la Cox immortala questi incontri, mostrando come a distanza di anni gli attori della serie siano rimasti affiatati.