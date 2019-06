Courteney Cox, Jennifer Aniston e Lisa Kudrow serata tra ragazze: metà reunion per "Friends"

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Courteney Cox, Jennifer Aniston e Lisa Kudrow si sono concesse una serata solo tra donne, facendo sognare i fan di "Friends". Anche se il ritorno dell'iconica sit-com è stato smentito più volte da diversi fonti, le "amiche" stuzzicano i follower e via social chiamano a raccolta la controparte maschile. "A metà strada..." commenta la Kudrow, riferendosi all'assenza di David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry. Il trio di attrici ama passare del tempo insieme e quando se ne presenta l'occasione non si fanno sfuggire un selfie insieme. Solo una decina di giorni fa, infatti, si erano ritrovate per il compleanno di Courteney e spegnere con lei 55 candeline.