Courteney Cox indossa una maglietta di "Friends" ma il suo personaggio è tagliato

Courteney Cox, la Monica Geller in "Friends", ha pubblicato uno scatto in cui indossa una maglietta del merchandising della serie cult con stampati i sei protagonisti. Ma con il viso triste, indica che la foto è stata tagliata per fare uno scollo a V, asportando però gran parte del viso del suo personaggio. "Alcune persone farebbero qualsisi cosa pur di avere una maglietta con scollo a V", ha scritto a commento della divertita foto.