"Friends" compie 25 anni, ecco che fine hanno fatto gli attori della serie tv americana

Il 22 settembre di 25 anni fa andava in onda, negli Stati Uniti, la prima puntata di "Friends". La serie televisiva trasmessa nel 1994 è divenuta, dopo poco, popolare in tutto il mondo. Ma che fine ha fatto il cast della sitcom?



Jennifer Aniston, che ha interpretato Rachel, è l'attrice che ha raggiunto maggior successo dopo "Friends". Ha recitato in decine di film e nel 2016, per la rivista People, è stata eletta come la donna più bella del mondo. Courtney Cox, ha ricoperto la parte di Monica, ha continuato a recitare e oggi è mamma di una ragazza di 15 anni. Matte Le Blanc, Joey nella serie tv, oggi non è solo un attore, ma anche un conduttore televisivo. E gli altri? Guarda il video per saperne di più.