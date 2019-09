Jennifer Aniston: "Per avere la parte in Friends ho dovuto perdere 13 chili"

Bella, famosa e ambita, anche a 50 anni. Jennifer Aniston è una delle attrici più apprezzate di Hollywood, ma non è stato sempre così. In un nuovo libro "Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era", pubblicato per i 25 anni di "Friends", l'autore Saul Austerlitz racconta gli esordi dell'interprete dell'iconica Rechel Green : "Doveva perdere 13 kg se voleva restare a Hollywood. Los Angeles era un posto difficile per essere un'attrice e una donna".

Pare infatti che a quell'epoca, l'appena ventenne Jennifer Aniston non corrispondesse proprio al canone fisico richiesto ad Hollywood. Carina, brava ma con qualche chilo di troppo, che le aveva precluso già qualche parte. Quando si presentò ai provini per "Friends", il suo agente le disse chiaramente che se non fosse dimagrita non ci sarebbero stati ruoli per lei a Hollywood. La dieta di Jen in effetti non era proprio delle più sane, come da lei stessa ammesso in un'intervista del 1996 a Rolling Stone: "Bevevo solo frullati e mangiavo patatine e maionese sul pane bianco... è stato provvidenziale mettermi in riga con l'alimentazione...". Il ruolo di Rachel Green fu suo e la rese una star. "Friends" andò in onda dal 1994 al 2004 e la carriera della Aniston, "la fidanzata d'America" decollò letteralmente. Il resto è storia.



Oggi Jennifer ha 50 anni, un corpo invidiabile e lo spirito di una trentenne: "Sto entrando in quello che sento come uno dei periodi più creativamente soddisfacenti della mia vita", ha detto al New York Times: "Seriamente, sento che sto per sbocciare davvero".