Posare in topless per il fotografo Alexi Lubomirski le è sembrato giusto: "Penso che i nostri corpi siano belli ed è importante celebrarli e sentirsi a proprio agio in essi, indipendentemente dall'età...". Così Jennifer Aniston, 50 anni , spiega il bellissimo scatto in shorts neri e a seno nudo, del servizio fotografico che Harper's Bazaar le ha dedicato nel numero di giugno. E in una lunga intervista dice: "Non sto uscendo con nessuno al momento, ma sono aperta all'amore...".

Curve toniche e fisico strepitoso Jennifer Aniston non sembra doversi preoccupare degli anni che passano. E non ne avrebbe nemmeno il tempo. Quando le viene chiesto infatti se, dopo l'ultimo divorzio, quello da Justin Theroux, abbia cominciato a frequentare siti di appuntamenti, l'attrice risponde candidamente: "Zero tempo (...) Sono stata sempre molto occupata con il lavoro e trovare un fidanzato non è diventata la mia priorità... se deve succedere, succederà...".



E di lavoro la star di "Friends" ne ha davvero tanto. A giugno esce infatti su Netflix il film in cui recita con Adam Sandler "Murder Mystery", diretto da Kyle Newacheck e scritto da James Vanderbilt, entro l'anno una serie per Apple "The Morning Show" con Reese Witherspoon, mentre è ancora in lavorazione, sempre per Netflix, "Firsl Ladies", incentrato sulla storia di una donna omosessuale che diventa Presidente degli Stati Uniti.



"Quando l'amore busserà, sarà accolto, non penso che sia finita per me e che non incontrerò mai più nessuno... ", ha detto Jennifer e ha aggiunto: "Penso che abbiamo molte anime gemelle...". E lei, la "fidanzatina d'America", ex di alcuni dei più famosi nomi di Hollywood come Brad Pitt, John Mayer e Justin Theroux, un'altra anima gemella la incontrerà sicuramente: si tratta solo di aspettare.