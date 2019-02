Jennifer Aniston compie 50 anni e si regala un party con... Brad Pitt

Attrazione della serata però è stata inevitabilmente lui, il bel Brad, che dopo soli 5 anni di matrimonio, era il 2005, lasciò una sconsolata Jen per la collega Angelina Jolie. Acqua passata. Da allora le vicende sentimentali di entrambi hanno vissuto ali e bassi continuo. Dopo un primo periodo di assestamento superato egregiamente, la Aniston, diventata eroina di tutte le donne tradite del mondo, si è risposta nel 2015 con Justin Theroux, da cui però ha divorziato solo due anni e mezzo dopo, Pitt è stato a sua volta "scaricato" dalla Jolie, nel 2016, evento che per molti è stato definito la "vendetta di Jen"... Nessun riavvicinamento sentimentale all'orizzonte tra i due però, come in molti hanno sperato, l'autorevole magazine "People" li ha definiti durante la festa "amichevoli ma non particolarmente vicini”...



Jen del resto ha avuto altro a cui pensare durante il suo party di compleanno, dove sembra essersi divertita parecchio, come mostrano gli scatti, gli unici con il suo permesso di pubblicazione, condivisi sui social dall'amica Kate Hudson.



Regina delle commedie hollywoodiane, Jennifer Aniston è diventata famosa nel 1994 grazie alla iconica serie "Friends", in cui interpretava Rachel Green. Da allora tanti i suoi ruoli di attrice in film come "...E alla fine arriva Polly", "Io & Marley" o "Mia moglie per finta", "Derailed", "Cake" o "The Yellow Birds". Presto tornerà in tv nella serie prodotta da Apple "Top Of The Morning" che racconta cosa succede dietro le quinte del palinsesto mattutino della tv americana, insieme a Reese Witherspoon, che, guarda caso in "Friends", interpretava la sorella di Rachel.



Single e sempre bellissima Jen sembra aver firmato il classico patto col diavolo per l'eterna giovinezza. Fisico asciutto e perfetto, quei capelli che dai tempi di Rachel sono (quasi) sempre rimasti gli stessi, il look elegante e raffinato.... People la elesse pochi anni fa la "più bella del mondo", Men's Health "la più sexy": per lei il tempo si è fermato e a 50 anni è ancora bellissima e sexy come non mai.