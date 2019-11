Matthew Perry è sempre stato  innamorato di Courteney Cox... e non solo sul set di "Friends"

Dopo lo scatto, condiviso sui social, che li ritrae insieme e che in tre giorni ha superato i 3 milioni di like, arrivano piccanti rivelazioni: Matthew Perry è sempre stato innamorato di Courteney Cox.. . e non solo sul set dell'iconica serie tv "Friends". A rivelarlo sarebbero fonti vicine ai due attori che a "Us Weekly " avrebbe anche svelato che Matthew non ha ancora superato la cotta...

I due attori, la cui storia d'amore nei panni di Monica Geller e Chandler Bing è stata uno dei principali topic della trama della sitcom "Friends", sono cari amici intimi anche fuori dal set. Parlare d'amore però è un'altra cosa.

Già all'epoca in cui la Cox si separò da Johnny McDaid nel 2015 però, il sito Perez Hilton aveva insinuato: "Non sorprende che Matthew sia stata una delle prime persone che Courteney ha chiamato dopo che Johnny l'ha lasciata. Si sono appoggiati l'un l'altro...".

Tuttavia se per molti fan questa ipotetica love story trasposta dal set alla realtà potrebbe apparire elettrizzante, nella vita reale Courteney, 55 anni, è ancora fidanzata con Johnny McDaid degli Snow Patrol, dopo la riconciliazione nel marzo 2016. Matthew è invece single dal 2012 dopo la fine del rapporto con Lizzy Caplan.

Quel che di certo c'è tra tutti questi rumors è che i due non hanno mai smesso di essere vicini anche dopo la fine di "Friends"... che il loro amore "finto" si sia trasformato in "vero" però, per ora, resta solo una voce di corridoio...