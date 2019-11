"Friends", questa volta la reunion è sul serio: in cantiere special tv della Hbo

I festeggiamenti per il 25.mo anniversario continuano ma intanto si è già al lavoro per far sì che "Friends" non resti solo un qualcosa legato al passato. Secondo "Hollywood Reporter", infatti, sarebbero state avviate le trattative per uno special televisivo da mandare in onda su Hbo Max, che comprenderebbe tutto il cast storico del telefilm. L'accordo sarebbe ancora lontano dall'essere siglato ma... le speranze sono molte.