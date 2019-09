"Friends" festeggia 25 anni di amicizia e risate

"FRIENDS" SBARCA AL CINEMA - Tantissime le iniziative in tutto il mondo per celebrare la sit-com. Una delle più attese è lo speciale cinematografico "Friends 25th: The One With The Anniversary". Per tre giorni (il 22-28 settembre e il 2 ottobre), la sitcom sarà proiettata in oltre mille cinema in tutti gli Stati Uniti. Ognuna delle tre serate presenterà quattro diversi episodi arricchiti da acontenuti inediti ed interviste esclusive.



DAI LEGO ALLE MAGLIETTE - A New York lo scorso 7 settembre è stato inaugurato un pop up store a tema che resterà aperto per un mese e offrirà sia un'esperienza a 360 gradi della serie con il riallestimento del set e un punto vendita per gadget. La Lego invece ha pensato di ricreare Central Perk in mattoncini. Il set che riproduce la caffetteria è composto da oltre mille pezzi e comprende anche miniature di Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey, Phoebe e Gunther. In arrivo anche una linea di abbigliamento a tema che sarà disponibile nei punti vendita Target. Tra i capi una maglia con cappuccio con la scritta "Pivot" (Fai perno), che richiama una delle scene più comiche della serie quando Ross e Rachel decidono di comprare un divano. In vendita anche una t-shirt con la scritta "You're My Lobster" che richiama la scena in cui Phoebe spiega a Ross la famosa teoria delle aragoste, sottolineando come siano animali che si incontrano e si scelgono per la vita.