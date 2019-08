"Friends" sbarca al cinema per celebrare il venticinquesimo anniversario

Dopo l'annuncio di una pop-up experience e di un set Lego, continuano le celebrazioni per il venticinquestimo anniversario dell'arrivo in tv di "Friends". David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e Jennifer Aniston sbarcheranno al cinema con l'evento speciale Friends 25th: The One With The Anniversary: il 23 e 28 settembre e il 2 ottobre oltre 1000 sale cinematografiche statunitensi proporrano agli spettatori dodici tra gli episodi più amati della serie.