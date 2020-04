Reunion virtuale di "High School Musical" per l'emergenza Coronavirus

Il cast della serie tv "High School Musical" si è riunito virtualmente per l'evento speciale "The Disney Family Singalong". Gli attori, coordinati dal regista Kenny Otrega, hanno intonato insieme "We’re All in This Together", la canzone-simbolo della serie che è diventata un inno dell'emergenza sanitaria americana. L'unico a non cantare è stato Zac Efron, per problemi legati alla connessione, ma ha comunque inviato un videomessaggio.