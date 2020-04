"Musica che cura": da Marianne Mirage a Davide Shorty, due giorni di staffetta musicale online

Prende il via venerdì 10 e sabato 11 aprile, dalle 18:30 alle 23:30 "Musica che cura Streaming Festival", l’evento musicale online ideato da Django Concerti per raccogliere fondi dedicati all’emergenza coronavirus. Da Marianne Mirage a David Shorty, sarà una staffetta virtuale in cui si passeranno il microfono più di 30 artisti italiani e internazionali dal rap al rock, dal reggae al pop, passando per l’elettronica, il jazz e il cantautorato senza confini di genere.