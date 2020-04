"Musica che unisce", gli artisti italiani in concerto da casa contro il coronavirus

Dopo la staffetta benefica degli artisti americani, è arrivata anche quella italiana. Martedì sera è andato in onda "Musica che unisce", un concerto a distanza per raccogliere fondi da destinare alla Protezione civile nella battaglia contro il coronavirus. In tantissimi hanno partecipato con un video set live realizzato nella propria abitazione: da Andrea Bocelli a Gianni Morandi passando per Alessandra Amoroso, Elisa, Diodato, Cesare Cremonini e tanti altri.