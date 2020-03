Da Dave Grohl a Billie Eilish: dal salotto di casa le stelle del pop aiutano i medici americani

Una sorta di piccolo Live Aid ma... dal salotto di casa. E' quello che è stato l'" iHeart Living Room Concert for America ", lo speciale di oltre 5 ore, presentato da Elton John , che ha visto esibirsi molte stelle del rock e del pop, rigorosamente da casa, per raccogliere fondi da destinare ai medici americani in prima linea nella battaglia la coronavirus. Tra i tanti: Alicia Keys, Billie Eilish, Dave Grohl, Camila Cabello, Mariah Carey...

Sono stati in tanti a rispondere all'appello di Elton John. La stella inglese ha fatto da padrone di casa, dalla cucina della sua casa di Los Angeles, e da presentatore delle varie esibizioni, interloquendo con chi ha voluto anche dare un contributo solo a livello di commento. Elton ha poi chiuso l'evento interpretando "Don't Let The Sun Go Down On Me". Un finale a sorpresa, tanto che il cantautore ha introdotto la canzone dicendo... "ho mentito", riferendosi al fatto che lui non avrebbe dovuto cantare.

Ognuno ha dato il proprio contributo. Chi esibendosi, chi lasciando un messaggio, come Ellen DeGeneres, Lizzo, Demi Lovato o Lady Gaga. Qualcuno si è esibito da casa, come Billie Eilish, accompagnata dal fratello Finneas, Alicia Keys o Camila Cabello, O ancora Dave Grohl o Billie Joe Armstrong dei Green Day. Alcuni si sono accompagnati con la chiatarra o il pianoforte, altri hanno improvvisato un pezzo a cappella, come Sam Smith.

Qualcun altro, infine, ha fatto uno streaming nello streaming, come i membri dei Backstreet Boys, che hanno eseguito la loro "I Want It That Way" ognuno collegato da un posto diverso o Mariah Carey che ha messo la voce dal suo studio mentre era l'accompagnamento al pianoforte e i cori arrivavano da "remoto". Particolarmente originale Tim McGraw, che ha cantato seduto sul trampolino della piscina della sua casa di Nashville, mentre i suoi musicisti erano collegati dalle proprie case.

Nell'arco di un paio ore (poi mandate in loop su YouTube dal canale ufficiale di iHeart Radio) gli artisti si sono dati il cambio, con esibizioni intervallate da servizi su ciò che sta accadendo a causa di questa emergenza sanitaria.

I proventi dello speciale, trasmesso da Fox, andranno a Feeding America e alla First Responders Children Foundation.

