Da Pupo una canzone per la Russia: "Grazie per i vostri aiuti"

Una canzone in russo per per ringraziare la Russia degli aiuti forniti all'Italia per fronteggiare l'emergenza coronavirus. E' quello che ha fatto Pupo, che ha postato il video su Instagram. Da sempre legatissimo alla Russia, dove è una vera e propria star, il cantautore toscano ha voluto tributare un atto d'amore e di riconoscenza al tempo stesso. "Grazie per gli aiuti" ha detto, commosso, alla fine del brano.