Coronavirus, dalla Jolie a Schwarzenegger le star fanno donazioni... da milioni di dollari

Il coronavirus mobilita le star di Hollywood e i loro portafogli. L'ultima, in ordine cronologico, è stata Angelina Jolie, sempre in prima linea quando si tratta di cause umanitarie. L'attrice "malefica" ha donato 1 milione di dollari all'organizzazione No Kid Hungry, per i più bisognosi. Poche giorni fa era stata la volta di Arnold Scwarzenegger: anche per lui 1 milione di dollari per l’acquisto di materiale sanitario per medici e infermieri. A superare tutti però, in generosità, è stata Rihanna che di milioni ne ha regalati ben 5.

Il supporto economico della Jolie riguarda invece i bambini e gli studenti che hanno dovuto lasciare la scuola a causa del virus. Molti di loro infatti dipendono dalle cure e dall'alimentazione che ricevono proprio durante l'orario scolastico e l'organizzazione a cui l'attrice ha fatto la sua donazione è impegnata proprio sul questo fronte usando le sue risorse per assicurarsi che i bambini ricevano cibo.



Donazione milionaria anche da parte di Kylie Jenner. La star di "keeping Up With The Kardashian", che con la sua famosa linea di cosmetici ha guadagnato oltre 1 miliardo di dollari diventando una delle star più ricche e più giovani, ha 22 anni, del mondo, ha voluto contribuire, intaccando parte della sua fortuna, per per aiutare gli operatori sanitari che stanno curando i pazienti con diagnosi di coronavirus.



Arnold Schwarzenegger ha donato invece il suo milione al Frontline Responders Fund, che sta raccogliendo denaro per fornire dispositivi di protezione e forniture mediche. La cifra da raggiungere è 5 milioni e anche Gwyneth Paltrow ha voluto partecipare con una donazione da 100mila dollari.

"Non ho mai creduto nel sedermi sul divano e lamentarmi di quanto siano brutte le cose, ho sempre pensato che dovremmo fare tutti la nostra parte per migliorarle - ha scritto la star di Terminator nella didascalia al post Instagram dedicato all'organizzazione.

Ryan Reynolds e Blake Lively hanno contributo, anche loro con 1 milione di dollari,donato a Feeding America e Food Banks Canada, due associazioni impegnate nel procurare cibo e beni di prima necessità ad anziani e indigenti. Il pensiero dell’attore è andato soprattutto alle persone sole, che in questo momento di isolamento non possono contare sull’appoggio dei propri cari. "Prendetevi cura del vostro corpo e del vostro cuore, fate spazio alla gioia, chiamate chi è isolato e può avere bisogno di un contatto umano", ha scritto l’attore su Instagram.

L'aiuto più insolito è però quello offerto di Ariana Grande, che, ben consapevole della difficile situazione di molti dei suoi fan a causa del virus, ha cominciato a fare donazioni "personalizzate".

Rispondendo alle richieste di aiuto di singoli fa ha inviato ad alcuni di loro contanti per superare questi tempi difficili, pagare le bollette imminenti e acquistare da mangiare. Ariana, in collegamento social con i suoi fan ha ascoltato le loro esigenze e inviato loro denaro tramite Venmo servizio di pagamento mobile di proprietà di PayPal. Le cifre vanno da 500 dollari a 1500...