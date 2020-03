Arnold Schwarzenegger e TikTok donano tre milioni di dollari agli studenti bisognosi

Arnold Schwarzenegger ha unito le forze con TikTok per aiutare gli studenti bisognosi durante l'emergenza sanitaria del coronavirus. A quanto riporta TMZ, TikTok donerà tre milioni di dollari per sfamare le famiglie in difficoltà in tutto il Paese, in collaborazione con After-School All-Stars. L'organizzazione è stata fondata dall'attore per promuovere programmi di dopo-scuola, destinati agli studenti più poveri.