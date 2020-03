Arnold Schwarzenegger invita a restare in casa: in auto-quarantena con i suoi animali "domestici"

Molte star internazionali stanno invitando tutti a prevenire il contagio. Tra queste anche l'icona action Arnold Schwarzenegger che ha deciso di partecipare alla campagna per rimanere in casa in auto-quarantena. In un video condiviso sui propri canali social, l'attore, con tanto di maglietta del suo ultimo film "Terminator - Destino Oscuro", appare in versione tenerissima, affiancato dai suoi adorabili animali, un pony e un lama. "State a casa il più possibile. Ascoltate gli esperti, ignorate gli idioti. La supereremo insieme", è il suo messaggio.