Schwarzenegger a confronto, il figlio ricrea la posa del padre: la somiglianza è incredibile

Tale padre, tale figlio. Almeno per quanto riguarda i muscoli... ma non solo. Joseph Beana Schwarzenegger, 21 anni, l'ultimo dei figli di Arnold, ricalca le orme di papà allenando bicipiti e addominali in dure e faticose sessioni di palestra. In uno scatto condiviso sui social il ragazzo ripropone la posa dell'ex Governatore della California quando nel 1976 celebrò i sei titoli consecutivi come Mr. Olympia. La somiglianza tr ai due è davvero impressionante. Joseph è figlio di Mildred Patricia Baena, collaboratrice domestica della famiglia Schwarzenegger, con cui l'attore ebbe una breve relazione. Della sua esistenza Arnold venne a sapere però solo otto anni dopo la sua nascita, ma subito si prese le sue responsabilità acquistando una casa fuori Los Angeles per madre e figlio e badando al loro mantenimento, per cercare di recuperare il tempo perduto. Una volta che la notizia fu pubblica Maria Shriver, moglie dell'attore, chiese subito il divorzio. I due poi però si sono riconciliati e sono ancora oggi felicemente sposati.