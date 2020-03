Coronavirus, Joan Baez canta "Un mondo d'amore" e lo dedica all'Italia

"Vedere gli italiani cantare dai balconi è stata una forte fonte di ispirazione per tutto il mondo ". Joan Baez si scusa per il suo italiano e comincia così un video postato su Instagram in cui dedica all'Italia una canzone che è da sempre un inno all'amore ed alla fratellanza "Un mondo d'amore". Gianni Morandi la cantò nel 1967 e rimase primo in classifica per quattro settimane di seguito. La cantautrice americana l'aveva già cantata nel 2008 da Fazio, oggi però ha una valenza completamente diversa....

Famosa per il suo particolare timbro vocale ma anche e soprattutto per il suo impegno nella difesa dei diritti civili e non ultimo per la sua relazione artistica e sentimentale con Bob Dylan in gioventù, Joan Baez canta "Un mondo d'amore" nella sua stanza in quarantena, seduta su uno sgabello con la chitarra in mano.

La canzone fu scritta dagli autori Franco Migliacci, Sante Maria Romitelli e Bruno Zambrini e si sviluppa come una serie di comandamenti da rispettare per la convivenza in società. Singolo contenuto inizialmente nell'album "Gianni 4" del 1967, fu poi ripreso e incluso in altri dischi, tra cui "Il mondo cambierà" del 1972, "Morandi in teatro" del 1986, "30 volte Morandi" del 1998 fino a "Capitani coraggiosi - Il live" con Claudio Baglioni del 2016.

Dal vivo la Baez lo aveva presentato nell'ottobre 2008 nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio.