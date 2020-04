Tom Hanks conduce il "Saturday Night Live" dalla... cucina di casa

Quella di sabato sera è stata un'edizione del " Saturday Night Live " destinata a entrare nella storia. Intanto perché, in tempi di coronavirus , tutti i protagonisti hanno partecipato da casa, con collegamenti streaming come sta diventando ormai usuale. E poi perché a, a sorpresa, a condurre c'era Tom Hanks , che ha diretto le danza dalla cucina di casa.

"Sono strani momenti per cercare di essere divertenti - ha detto Hanks -. Ma cercare di essere diverenti è il senso del 'Saturday Night Live' e quindi abbiamo pensato... 'che cavolo, proviamoci!". Hanks, che è appena guarito insieme alla moglie Rita Wilson dal Covid-19, ha ironizzato su se stesso definendosi "il canarino nella miniera delle celebrità per il coronavirus" (il riferimento è all'abitudine che avevano i minatori di portare un canarino per verificare la presenza di gas venefici: se moriva il canarino c'era pericolo - ndr).

Hanks si è presentato con un'inedita testa rasata, dovuta a esigenze di scena del film che stava girando. Ha poi avvertito gli spettatori che lo spettacolo sarebbe stato un po' diverso da come erano abituati a vederlo ma sarebbe comunque stato comunque il "Saturday Night Live": "Ci saranno un po' di cose buone, magari una o due faranno schifo, ma sapete come funziona" ha scherzato... E poi ha dato il via alle danze

