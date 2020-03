Tom Hanks sui social: "Stiamo bene, siamo in isolamento quindi non diffondiamo il coronavirus..." 

"Ciao a tutti. Rita Wilson e io vogliamo ringraziare tutti coloro che si stanno prendendo così tanta cura di noi. Abbiamo Covid-19 e siamo in isolamento, quindi non lo diffondiamo a nessun altro. Ci sono persone che potrebbero sviluppare una malattia molto grave...". Con queste parole Tom Hanks ha voluto rassicurare i fan condividendo sui social il primo scatto dall'isolamento in cui lui e la moglie si trovano dopo che sono risultati positivi al coronavirus.

"Stiamo affrontando la situazione un giorno alla volta. Ci sono cose che tutti possiamo fare per superare questo momento seguendo i consigli degli esperti e prendendoci cura di noi stessi e degli altri, no? Ricordatevi che non si piange nel baseball. Hanx".

L'attore e sua moglie Rita Wilson appaiono rilassati, segno che, al momento le loro condizioni di salute non destano preoccupazioni.