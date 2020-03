Il coronavirus si abbatte sul cinema: ecco tutti i film saltati e rinviati

L'emergenza coronavirus ha spinto il governo alla firma di un nuovo decreto che impone, tra le altre cose, saracinesche abbassate nei cinema di tutta Italia fino al 3 aprile. Se già diversi titoli erano saltati per la chiusura delle sale in quattro regioni, la stretta definitiva di un mese annulla tutte le uscite. Erano tanti i film attesi in questo periodo, da "Bombshell" a "The New Mutants" e "Mulan". le cui prime proiezioni risultano al momento in data da destinarsi. Intanto il nuovo Bond, "No Time to Die", è già stato fatto slittare al 12 novembre.