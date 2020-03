Tom Hanks e la moglie Rita Wilson positivi al coronavirus: l'annuncio via social

Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono positivi al coronavirus. L'attore e la Wilson erano in Australia per la produzione di un film di Baz Luhrmann su Elvis Presley quando sono risultati positivi al test. Hanks e la moglie - anche lei attrice - sono le prime celebrità che hanno rivelato di essere stati colpiti dall'epidemia. "Siamo in isolamento", ha detto l'attore: "Vi faremo sapere".

"Ci siamo sentiti un po' stanchi, come se avessimo il raffreddore e alcuni dolori muscolari", ha scritto Hanks. "Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche lievi febbri. Per fare la cosa giusta, come è necessario di questi tempi, e con i protocolli che devono essere seguiti, saremo testati e isolati per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica".

Wilson aveva tenuto concerti a Brisbane e all'Opera House di Sydney la settimana scorsa e durante il fine settimana. Le implicazioni del test positivo di Hanks sono potenzialmente enormi. E' possibile, anzi probabilmente, che l'intera produzione sarà costretta a chiudere per un massimo di due settimane. Il film è ancora in pre-produzione e l'uscita è prevista in ottobre 2021.

Tom col diabete, Rita col cancro - Non è la prima volta che la coppia deve affrontare un problema di salute. Tom Hanks nel 2013 confessò durante una trasmissione tv di essere affetto da diabete mellito di tipo 2. Una condizione che da allora non ha più nascosto e anzi, tramite i social, ha sempre aggiornato i propri fan. Anche Rita ha avuto gravi problemi, nel 2015 le è stato diagnosticato un tumore al seno: "Ho avuto paura di morire", ammise tempo dopo in una intervista. "Sono stata benedetta dall'amore di mio marito che ho sempre avuto al mio fianco", disse allora.