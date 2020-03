Il coronavirus ferma i supereroi Marvel: stop alle riprese in Europa della serie "The Falcon and The Winter Soldier"

A causa del coronavirus la Marvel ha deciso di fermare le riprese della serie "The Falcon and The Winter Soldier", in corso a Praga, per preservare la sicurezza del cast e della troupe. Il lavoro sulla serie prodotta per Disney+ era iniziato in Europa dopo alcuni mesi a Atlanta, nei cui studi le ultime riprese saranno recuperate. Lo show ha come protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan nei loro ormai iconici ruoli, rispettivamente di Sam Wilson e Bucky Barnes.