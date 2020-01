"Captain Marvel" avrà un sequel: Brie Larson tornerà al cinema nel 2022

Era inevitabile un sequel per un successo economico come quello di "Captain Marvel" , che ha incassato oltre 1,12 miliardi di dollari in tutto il mondo. Così l'Universo Cinematografico Marvel è pronto a offrire ai suoi fan un nuovo capitolo delle avventure che vedono Brie Larson nei panni della potentissima super eroina. Secondo quanto scrive l'Hollywood Reporter il film è infatti già in fase iniziale di lavorazione e dovrebbe arrivare già nel 2022.

Nessun dettaglio sulla trama del sequel è stato rivelato, ma l’ambientazione del film dovrebbe spostarsi dagli anni 90 ai giorni nostri. Inoltre la Marvel è in attesa di finalizzare un accordo con Megan McDonnell (che ha sviluppato la serie di "WandaVision" incentrata sulle avventure di due eroi dell'UCM) per il copione ed è alla ricerca di una regista donna. A quanto si apprende infatti non sarebbero coinvolti Anna Boden e Ryan Fleck, che hanno curato regia e sceneggiatura di "Captain Marvel".

Cosa succederà dunque a Carol Danvers dopo aver acquisito i suoi fenomenali poteri che hanno contribuito a sconfiggere Thanos in "Avengers: Endgame"?

Se davvero dovesse uscire nel 2022 il film si inserirebbe in quella identificata come fase 5 dell'UCM, che comprende già "Black Panther 2", atteso il 6 maggio 2022. Prima arriveranno "Black Widow" e "The Eternals" nel 2020 (la cosiddetta fase 4). Poi nel 2021 il quartetto formato da "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "Doctor Strange" in the Multiverse of Madness", il sequel di "Spider-Man: Far From Home" e e "Thor: Love and Thunder".

