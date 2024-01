Tgcom24

Stessa foto per i 60 anni L'attrice di "Melrose Place" ha pubblicato la stessa foto a luglio, per festeggiare i suoi 60 anni. In estate Rinna ha condiviso la foto nelle storie di Instagram spiegando di aver tratto ispirazione dal personaggio di Schitt's Creek, Moira Rose. "Moira Rose dice che dovresti scattare quante più foto nude finché puoi e celebrarlo", aveva spiegato all'epoca, riferendosi al personaggio interpretato da Catherine O'Hara. "Va bene, Moira".

A novembre Rinna ha parlato in esclusiva a People di come l'età non dovrebbe essere un fattore quando si tratta di come una donna sceglie di vestirsi. "Puoi ancora truccarti e apparire bellissima. Puoi ancora provare look diversi al la moda ed essere cool. Penso che sia ciò che mi fa sentire più fiduciosa".