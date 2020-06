La star di "Melrose Place" Lisa Rinna tutta nuda sui social e la figlia disapprova: "Cosa hai fatto mamma?"

Completamente nuda per una campagna pubblicitaria sui social. Lisa Rinna, 56 anni, attrice e personaggio televisivo americano, protagonista di fortunate serie tv come "The Real Housewives di Beverly Hills" e "Melrose Place" ha sorpreso fan e familiari postando una serie di scatti piccanti in cui non indossa nulla se non un paio di occhiali e sfoggia le sue curve super sexy. Sorprese le figlie della star, soprattutto la più piccola, Delilah Belle, 22 anni, che ha commentato: "Ma mamma quando hai fatto questa cosa??" mostrando un certo disappunto.