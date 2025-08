Morta Loni Anderson, volto popolare delle serie tv da "Love Boat" a "Melrose Place"

La sua carriera è proseguita con ruoli in film e serie tv, tra cui "La storia di Jayne Mansfield" (1980), dove recitava accanto a un giovane Arnold Schwarzenegger, e "White Hot - Il misterioso assassinio" di Thelma Todd (1991), confermando il suo talento anche nel genere drammatico. Sul piccolo schermo ha avuto altri ruoli significativi nelle serie "Corsie in allegria", "Easy Street", "Melrose Place", "Sabrina, vita da strega" e "So Notorious". Al cinema ha recitato in film come "Stroker Ace" (1983) e "A Night at the Roxbury" (1998).