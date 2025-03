Morta l'attrice Pamela Bach, ex moglie di David Hasselhoff

Nel 1983 ha esordito sul grande schermo in "Rusty il selvaggio" di Francis Ford Coppola. Ma è in tv che si farà conoscere. Negli anni 90 Pamela Bach è stata presente insieme ad Hasselhoff in diversi episodi della serie televisiva "Baywatch": ha interpretato Kaye Morgan, la proprietaria di un bar. Ha anche recitato in altre serie tv come "Sirens", "Febbre d'amore" e "T.J. Hooker". Ha partecipato al reality show britannico "Celebrity Big Brother" nel 2011.