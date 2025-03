È morto Richard Chamberlain, il padre Ralph di "Uccelli di rovo"

Dagli anni novanta in poi, Chamberlain ha recitato prevalentemente in film per la televisione e come guest star in serie TV, tra le quali The Drew Carey Show e Will & Grace. Nel 2005 ha interpretato il ruolo principale di Ebenezer Scrooge nel Broadway National Tour di Scrooge: The Musical. Nel 2006 è apparso come ospite speciale in un episodio della serie della BBC Hustle - I signori della truffa e nella quarta stagione di Nip/Tuck. Nel 2007 è apparso nell'episodio Passato remoto della serie Desperate Housewives, nel ruolo di Glen Wingfield, il patrigno di Lynette Scavo. Nel 2010 ha partecipato a due episodi della serie Chuck, nella parte del criminale Adelbert de Smet, soprannominato 'Il Belga'.