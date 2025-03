Morto Pietro Genuardi, volto storico di "Centovetrine"

Nell'ottobre 2024 aveva annunciato sui social di essere malato e per questo di lasciare "Il Paradiso delle Signore", la soap dove recitava da qualche anno nel ruolo del magazziniere Armando. “Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo” diceva nelle sue Storie su Instagram. “Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda. Resto sempre federe ad Armando, ai miei colleghi nessuno escluso che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima", aveva dichiarato l’attore milanese, che aveva scelto di rivelare il suo dramma al pubblico.