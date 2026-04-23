Gli Oasis incantano Cardiff nella notte della reunion
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Dalla Capitale arriva l'indiscrezione sul tour 2027: i fan sognano il ritorno della band in Italia
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"Senza dubbi". Così Liam Gallagher ha risposto a un fan che gli ha chiesto di un possibile concerto degli Oasis a Roma. Parole pronunciate davanti a un hotel nel cuore della Capitale, durante una breve vacanza italiana. Nessuna conferma ufficiale, ma abbastanza per far riaccendere un sogno atteso da lunghi anni.
Liam Gallagher si trovava a Roma insieme alla madre Peggy e alla compagna Debbie Gwyther. Tra selfie e autografi, a un certo punto è arrivata la domanda che tutti aspettavano. E la risposta è stata immediata e senza esitazioni. E il video, pubblicato sui social, è diventato virale in poche ore.
L'ipotesi di un concerto nella Capitale nel 2027 prende così forma. Non ci sono ancora contatti ufficiali, ma le istituzioni locali osservano con attenzione. L'assessore ai Grandi eventi Alessandro Onorato parla di una possibile "sfida" tra Roma e Milano per ospitare la band. L'obiettivo è chiaro: portare in Italia uno degli eventi musicali più attesi degli ultimi anni. Intanto, l'attesa cresce. Perché quando si parla degli Oasis ogni dettaglio può trasformarsi in notizia.
La storia degli Oasis è fatta di successi e rotture. La separazione del 2009, segnata dal celebre litigio tra Liam e Noel Gallagher, sembrava definitiva. Per anni, l'idea di una reunion è rimasta un miraggio.
Poi, nel 2025, il ritorno sul palco con il tour "Oasis Live '25", partito da Cardiff. Un evento che ha riportato la band al centro della scena mondiale, tra nostalgia e nuove generazioni di fan.
Da allora il clima è cambiato. Noel ha parlato di un'esperienza "incredibile", mentre Liam ha ripreso il ruolo di frontman con la solita energia. Ma non senza sorprese: "Personalmente, ho sottovalutato enormemente quello che mi aspettava. Ho già suonato negli stadi, ma non mi vergogno a dirlo, le mie gambe sono diventate di gelatina dopo circa metà della seconda canzone. È stata una cosa incredibile", aveva dichiarato Noel.
Ora lo sguardo è puntato al 2027. L'ipotesi è quella di un nuovo tour europeo, magari annunciato lunedì 27 aprile, in occasione del trentennale dei concerti storici al Maine Road. E Roma potrebbe essere una delle tappe simbolo, tra location iconiche come il Circo Massimo o lo Stadio Olimpico. Per ora resta una promessa a metà, però quel "senza dubbi" pronunciato da Liam continua a risuonare come un indizio che i fan non intendono ignorare.
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