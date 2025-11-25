Liam Gallagher aveva già messo in dubbio ls prosecuzione del tour anche nel 2026 qualche settimana fa dicendo: "Mi vedrete l'anno prossimo e quello dopo e così via, ma non sono ancora sicuro se sarà con gli Oasis. Dobbiamo metterci lì e discuterne. Se dipendesse solo da me, sapete bene che saremmo in tour fino al giorno della nostra morte, perché è la cosa più bella del mondo, ma purtroppo non è così".