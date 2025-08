Oasis, una reunion "a tutta birra", i fan bevono 250mila pinte nei concerti a Wembley

La matematica non è un opinione Fermiamoci ad analizzare i freddi numeri. Pinte vendute durante le tappe a Wembley dell'Eras Tour di Taylor Swift dell’anno scorso: 40mila. Birre ingollate durante i concerti dei soliti Coldplay del 2024 nella Mecca del football inglese: 120mila. Boccali, lattine e bicchieri svuotati durante ognuna delle prime tre serate degli Oasis programmate nello stesso stadio londinese: 250mila. I due ragazzi terribili di Manchester hanno già portato a casa un record difficilmente battibile, che è stato sicuramente incrementato ieri e che toccherà nuovi apici dopo il concerto del 3 agosto. E per chi manca, come a scuola, c'è la possibilità di recuperare a settembre a patto di avere un fisico capace di reggere numeri da Oktoberfest.



A diffondere le cifre ci ha pensato direttamente Delaware North, la società che gestisce il catering allo stadio, subito ripresa dal Times che si è divertito a quantificare a quanto denaro equivalga un tale fiume di alcol. I calcoli sono abbastanza facili da fare: se una pinta allo stadio costa 8,20 sterline (pari a 9,39 euro) significa che ognuno degli 80mila spettatori si è scolato in media tre birre. Si tratta ovviamente di una stima, che non tiene conto di chi beva altro o di chi consumi qualcosa prima o dopo il live nei pub vicini. Sempre la stessa testata riporta poi come ogni concerto porti circa 4.500 barili trasportati dentro e fuori dallo stadio, coinvolgendo anche i locali vicini in questa follia alcolica collettiva. Per i concerti di Cardiff, un piccolo birrificio della zona ha dichiarato alla BBC che le vendite erano quadruplicate durante il periodo in cui la band era esibita in città. Cifre in continuità con quelle diramate da Conference News, secondo cui le vendite di birra e sidro sono aumentate del 56% rispetto alla settimana precedente all’arrivo del tour degli Oasis.