Lidl ci riprova: dopo le sneakers, la giacca dedicata agli Oasis

In concomitanza con il via ai concerti per la reunion dei fratelli Gallagher, la catena internazionale di supermercati festeggia i suoi 30 anni in Inghilterra lanciando un modello di giacca chiamata "Lidl By Lidl", a richiamare la canzone del 2002 "Little by Little" della band e ispirata a un "cult" vintage diventato un simbolo della sottocultura Britpop perché indossato dallo stesso Liam Gallagher nel tour europeo del 1997. Sarà messa in vendita a partire da mercoledì 9 luglio a 30 sterline (equivalenti a circa 34 euro e 90 centesimi).