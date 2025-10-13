Logo Tgcom24
Liam Gallagher nonno a 53 anni: la figlia Molly ha dato alla luce il piccolo Rudy

Il frontman degli Oasis ha accolto il suo primo nipotino

13 Ott 2025 - 08:54
© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

Liam Gallagher è diventato nonno a 53 anni. Il frontman degli Oasis ha dato il benvenuto al suo primo nipotino. Ad annunciare la nascita del maschietto è stata la figlia del cantante, Molly Moorish, 27 anni, che ha condiviso la notizia sui social.

L'annuncio sui social

 La didascalia del post su Instagram recita: "A message to you, Rudy" (un messaggio per te, Rudy), svelando così il nome del primo figlio, nato dall’amore con Nathaniel Phillips, calciatore del Celtic Glasgow che viene immortalarto con il bambino in una foto della gallery.

Chi è Molly

 Molly è nata nel 1998 da una breve relazione tra il frontman degli Oasis - all’epoca sposato con Patsy Kensit - e la cantante Lisa Moorish. "Non l’ho mai vista, ma sarebbe benvenuta nel mio mondo", aveva dichiarato nel 2017 in un’intervista a "GQ" Gallagher, che ha sempre provveduto al suo mantenimento. Molly ha conosciuto e incontrato il padre solo nel 2018, quando aveva 21 anni.

