Molly è nata nel 1998 da una breve relazione tra il frontman degli Oasis - all’epoca sposato con Patsy Kensit - e la cantante Lisa Moorish. "Non l’ho mai vista, ma sarebbe benvenuta nel mio mondo", aveva dichiarato nel 2017 in un’intervista a "GQ" Gallagher, che ha sempre provveduto al suo mantenimento. Molly ha conosciuto e incontrato il padre solo nel 2018, quando aveva 21 anni.