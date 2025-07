Paul Gallagher, fratello maggiore di Noel e Liam degli Oasis, accusato di stupro

La notizia arriva mentre i due fratelli rivali del clan Gallagher, Noel e Liam, si sono riavvicinati per far rivivere la band Oasis e tornare insieme sul palco dopo lo scioglimento. I loro concerti sono sold-out dall'inizio di luglio. Paul Gallagher, che non ha mai fatto parte degli Oasis, comparirà davanti alla Corte dei Magistrati di Westminster a Londra il 27 agosto. Un anno più grande di Noel Gallagher e sette anni più grande di Liam, è cresciuto con loro a Manchester.