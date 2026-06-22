Jacqueline Luna Di Giacomo festeggia 25 anni, la dedica e le foto con Ultimo
© Tgcom24
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Nelle foto pubblicate dall'influencer non sono presenti né il compagno né la madre. Il rapporto tra Heather Parisi e la figlia è infatti segnato da tempo da forti tensioni e da un progressivo allontanamento. E ora ci si chiede se anche con la relazione con il cantante sia al capolinea
Due foto di Jacqueline Luna Di Giacomo © Instagram
Jacqueline Luna Di Giacomo ha pubblicato su Instagram un lungo carosello composto da quindici fotografie risalenti a circa due anni fa, legate al periodo della sua gravidanza. Immagini intime e familiari che riportano alla nascita del piccolo Enea, venuto al mondo il 30 novembre 2024, figlio avuto con il cantante Ultimo.
Negli scatti si alternano momenti del pancione, attimi di quotidianità e alcuni ricordi condivisi con la sorella Rebecca Manenti. A colpire però molti utenti non è stato solo ciò che si vede, ma soprattutto ciò che manca: l'assenza della madre, Heather Parisi, e del compagno Ultimo, elementi che hanno immediatamente acceso discussioni e interpretazioni tra i fan.
La mancata presenza di Heather Parisi all'interno della sequenza di immagini non ha sorpreso più di tanto chi segue da anni le vicende familiari di Jacqueline. Il rapporto tra madre e figlia è infatti segnato da tempo da forti tensioni e da un progressivo allontanamento che ha portato a una rottura nei contatti diretti.
Nonostante le continue domande del pubblico e l'attenzione dei media, non è mai emerso con chiarezza se vi siano stati tentativi concreti di riconciliazione. Ciò che appare evidente è che da anni le due non compaiono insieme in pubblico, un silenzio che continua a generare curiosità e interrogativi sullo stato reale del loro rapporto.
Ancora più discussa è stata l'assenza "visibile" di Ultimo, compagno di Jacqueline e padre del piccolo Enea. Nel carosello pubblicato dall'influencer, il cantautore romano non appare mai in modo esplicito, alimentando dubbi e congetture tra i follower più attenti.
L'unico elemento che ha fatto pensare a una sua possibile presenza è uno scatto in cui si vedono due mani intrecciate. Tuttavia, non esistono conferme che una di queste appartenga effettivamente al cantante. Un dettaglio minimo che ha comunque riacceso le voci su una possibile crisi, ipotesi che circola da tempo anche a causa della loro scarsa esposizione pubblica come coppia.
Nonostante le speculazioni, alcuni segnali recenti sembrano raccontare una realtà diversa e più distesa. A maggio, infatti, Jacqueline aveva ricondiviso nelle sue storie Instagram un contenuto promozionale legato al nuovo brano di Ultimo, intitolato "ROMANTICA", gesto interpretato da molti come un segnale di sostegno reciproco.
Per una parte del pubblico, questo basterebbe a smentire qualsiasi ipotesi di rottura, suggerendo piuttosto una scelta precisa della coppia: mantenere la propria relazione lontana dai riflettori. Altri, invece, continuano a ipotizzare un momento di distanza, pur senza elementi concreti a conferma.
Intanto, mentre si rincorrono interpretazioni sulla vita privata del cantante, Ultimo si prepara a un appuntamento storico della sua carriera. Il 4 luglio 2026 Roma ospiterà infatti "Ultimo 2026 - La Favola per Sempre", un concerto che ha già battuto ogni record con 250mila biglietti venduti in sole tre ore, con largo anticipo rispetto alla data dell'evento.
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L'area di Tor Vergata si sta trasformando in un'enorme struttura per accogliere quello che è stato definito il più grande raduno della musica live italiana. Il palco principale sarà lungo 140 metri e sorretto da 34 torri alte fino a 33 metri, con migliaia di metri quadrati di schermi LED, maxi-schermi e sistemi audio distribuiti su tutta la superficie. A rendere lo show ancora più imponente sarà un'installazione luminosa sospesa a 60 metri d'altezza, dedicata alla firma dell'artista e collegata a una passerella scenica.