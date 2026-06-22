L'area di Tor Vergata si sta trasformando in un'enorme struttura per accogliere quello che è stato definito il più grande raduno della musica live italiana. Il palco principale sarà lungo 140 metri e sorretto da 34 torri alte fino a 33 metri, con migliaia di metri quadrati di schermi LED, maxi-schermi e sistemi audio distribuiti su tutta la superficie. A rendere lo show ancora più imponente sarà un'installazione luminosa sospesa a 60 metri d'altezza, dedicata alla firma dell'artista e collegata a una passerella scenica.