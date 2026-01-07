Logo Tgcom24
SEGNALI CONTRASTANTI

Ultimo e Jacqueline, una foto riaccende il cuore dei fan: ritorno di fiamma dopo la crisi?

Dopo mesi di silenzio e voci di rottura, potrebbe essere tornato il sereno: una calza della Befana e l’indiscrezione che fa rumore

07 Gen 2026 - 16:30
© Tgcom24

© Tgcom24

Da quando Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono diventati genitori del piccolo Enea, la loro relazione è finita inevitabilmente sotto la lente d'ingrandimento. Negli ultimi mesi si è parlato insistentemente di una crisi profonda, forse addirittura di una separazione. Nessuna conferma, nessuna smentita: solo silenzi, assenze social e un alone di mistero che ha alimentato i pettegolezzi per tutto il 2025 e l'inizio del 2026.

Social muti e segnali contrastanti

 Se Ultimo ha sempre mantenuto un profilo basso sui social, Jacqueline ha continuato a condividere frammenti della sua quotidianità, evitando, però, accuratamente di mostrare il compagno. Qualche foto del figlio, sempre senza rivelarne il volto, e poco altro. Nemmeno durante le festività natalizie la coppia si è mostrata insieme, facendo pensare che la distanza fosse ormai definitiva.

L'Epifania che accende la speranza

 Poi, il colpo di scena. Il 6 gennaio Jacqueline pubblica una storia apparentemente innocua: le calze della Befana appese in casa. Ma a guardare bene, nessuno manca all'appello. C'è la calza per lei, quella per Enea, per gli animali domestici… e anche quella per "papi". Un dettaglio piccolo ma potentissimo, che ha immediatamente riacceso le speranze dei fan, che ora aspettano la conferma ufficiale per fugare ogni dubbio.

Dopo la tempesta, il sereno

 La loro storia, agli occhi del pubblico, è sempre sembrata una favola moderna: una coppia giovane, riservata, lontana dagli eccessi. L'arrivo di Enea, nato a fine novembre 2024, aveva suggellato poi un amore solido. Poi, improvvisamente, il gelo. Oggi però tutto fa pensare a un nuovo inizio, a una famiglia che prova a rimettersi insieme, lontano dai riflettori.

