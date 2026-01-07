Ultimo e Jacqueline, una foto riaccende il cuore dei fan: ritorno di fiamma dopo la crisi?

Da quando Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono diventati genitori del piccolo Enea, la loro relazione è finita inevitabilmente sotto la lente d'ingrandimento. Negli ultimi mesi si è parlato insistentemente di una crisi profonda, forse addirittura di una separazione. Nessuna conferma, nessuna smentita: solo silenzi, assenze social e un alone di mistero che ha alimentato i pettegolezzi per tutto il 2025 e l'inizio del 2026.