I più attenti hanno notato un dettaglio non da poco: Ultimo e Jacqueline sembrano essere spariti dai reciproci profili Instagram. Le immagini di coppia, un tempo presenti, oggi non ci sono più. Le ultime di coppia risalgono a parecchi mesi fa. Un cambiamento che ha insospettito il pubblico, abituato a vedere – seppur raramente – qualche tenero scatto insieme, tra viaggi romantici, serate casalinghe e momenti di vita familiare con il piccolo Enea. Il cantautore romano ha sempre protetto la sua privacy, ma negli anni di relazione con Jacqueline aveva fatto qualche eccezione, soprattutto durante la gravidanza e la nascita del figlio. Oggi, invece, i social tacciono e il mistero si infittisce.