Genitori di Enea

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo: aria di crisi, gli indizi social

I follower del cantante e della figlia di Heather Parisi sono preoccupati

04 Nov 2025 - 09:08
© Instagram

Da settimane il web non parla d’altro: Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sarebbero in crisi? Le voci si rincorrono da tempo, ma un nuovo indizio apparso sui social ha riacceso i sospetti tra i fan della coppia più riservata del mondo dello spettacolo.

A quasi un anno dalla nascita del piccolo Enea, il primogenito di Niccolò Moriconi (vero nome di Ultimo) e della sua compagna Jacqueline, il gossip si fa sempre più insistente. L’influencer, da sempre molto attiva su Instagram, non condivide da settimane foto o video insieme al cantante. Nulla di sorprendente per chi conosce la sua riservatezza, ma l’assenza di Ultimo dai contenuti della 25enne si aggiunge a una lunga lista di segnali che stanno facendo discutere i fan.

Spariti l’uno dai social dell’altra

  I più attenti hanno notato un dettaglio non da poco: Ultimo e Jacqueline sembrano essere spariti dai reciproci profili Instagram. Le immagini di coppia, un tempo presenti, oggi non ci sono più. Le ultime di coppia risalgono a parecchi mesi fa. Un cambiamento che ha insospettito il pubblico, abituato a vedere – seppur raramente – qualche tenero scatto insieme, tra viaggi romantici, serate casalinghe e momenti di vita familiare con il piccolo Enea. Il cantautore romano ha sempre protetto la sua privacy, ma negli anni di relazione con Jacqueline aveva fatto qualche eccezione, soprattutto durante la gravidanza e la nascita del figlio. Oggi, invece, i social tacciono e il mistero si infittisce.

Un compleanno esplosivo… senza Ultimo?

 A marzo 2025 Jacqueline Luna Di Giacomo ha festeggiato i suoi 25 anni con un party sfavillante tra palloncini fucsia, amici e musica a tutto volume. In versione Britney Spears, con treccine bionde e look da popstar, è apparsa raggiante e spensierata. E proprio in quell’occasione Ultimo le aveva dedicato parole dolcissime sui social: “Io lo so cosa senti. Non me lo devi spiegare. Buon compleanno alla mia bionda mezza americana”.

  Il 27 gennaio, invece, è toccato al cantante spegnere 29 candeline, lo stesso giorno in cui Heather Parisi, mamma di Jacqueline, ha festeggiato i suoi 65 anni. La showgirl si trovava nelle Filippine, mentre Ultimo era a Roma, intento a godersi la nuova paternità dopo l’arrivo del piccolo Enea, nato il 30 novembre a New York.

