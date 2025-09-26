Heather Parisi è diventata ancora nonna, la primogenita ha partorito

© Tgcom24
Jacqueline Luna Di Giacomo e il cantante Ultimo sono diventati zii
La primogenita di Heather Parisi, Rebecca Manenti, è diventata mamma: è nata Sole. Per la Parisi si tratta del secondo nipote dopo l’arrivo di Enea, figlia di Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo, nato a novembre 2024. “Il nostro Sole, 22.09.2025”, ha scritto Rebecca su Instagram pubblicando alcune foto con la piccolina, avuta dal compagno Carlo Franceschini.
“Grazie a voi che avete reso tutto magico e mi avete fatto sentire dalla prima ecografia al primo vagito sicura e protetta. Non finirò mai di ringraziarvi per la vostra professionalità e il vostro cuore”, ha scritto Rebecca Manenti condividendo una foto dell’equipe medica che l’ha seguita nella gravidanza.
La sorella Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante Ultimo, non ha trattenuto la gioia per la nascita della nipotina: “Finalmente posso essere la zia figa da cui scapperà quando vorrà andare a ballare e io ovviamente la coprirò”. “Vi amo all’infinito”, ha scritto la secondogenita di Heather Parisi, che è a sua volta diventata mamma di Enea nel novembre del 2024. “Sono sparita perché lunedì… è nata Sole” ha aggiunto pubblicando un selfie mentre porta nella Casa di Cura Santa Famiglia di Roma un mazzo di fiori per Rebecca e Sole.
A rivelare la gravidanza di Rebecca Manenti era stata mesi fa la sorella Jacqueline Luna Di Giacomo, 25 anni, che su Instagram aveva condiviso un video del pancione della sorella con Enea. Con entusiasmo aveva scritto: “Mia sorella diventa mamma, io divento zia ed Enea sarà un cuginetto grande. La vita è bellissima!”. In quell’occasione, Jacqueline aveva anche svelato il nome scelto per la nipotina: Sole. Poi c’era stato uno splendido babyshower a Roma.
Nata nel 1993 dal matrimonio di Heather Parisi con Giorgio Manenti, Rebecca è una dentista specializzata in Ortognatodonzia. Ha vissuto a lungo con la madre a Hong Kong, fino ai 17 anni, per poi trasferirsi definitivamente in Italia dal padre.
