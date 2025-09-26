Heather Parisi è diventata ancora nonna, la primogenita ha partorito

La sorella Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante Ultimo, non ha trattenuto la gioia per la nascita della nipotina: “Finalmente posso essere la zia figa da cui scapperà quando vorrà andare a ballare e io ovviamente la coprirò”. “Vi amo all’infinito”, ha scritto la secondogenita di Heather Parisi, che è a sua volta diventata mamma di Enea nel novembre del 2024. “Sono sparita perché lunedì… è nata Sole” ha aggiunto pubblicando un selfie mentre porta nella Casa di Cura Santa Famiglia di Roma un mazzo di fiori per Rebecca e Sole.