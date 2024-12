Le ultime settimane prima del parto Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo le avevano trascorse in America dove Enea è nato. “Ciao Italia per un po’” aveva scritto il cantante confidando ai follower la sua partenza in vista dell’arrivo del primo figlio. Anche la figlia di Heather Parisi aveva condiviso la stessa immagine del post, corredandola con una frase della canzone "Buon Viaggio" di Ultimo: "Sarò il vento che ti scrolla l'ansia di dosso".