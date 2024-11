Ultimo ha annunciato ai fan di aspettare un bambino da Jacqueline Luna Di Giacomo durante il concerto all'Olimpico di Roma a giugno. Lei è salita sul palco mostrando il pancione, e lui si è inginocchiato per baciarlo. "Ora che sto per diventare papà, mi dico che vorrei davvero smettere. Basta cazzate, Niccolò. Chissà se anche lui avrà un pianoforte come dolce amico, inizio a pensare. Anzi, probabilmente, considerando quanta musica sentirà in casa, finirà per odiarla. Chissà se a scuola sarà riservato come me o no..." aveva poi scritto sui social, dopo aver condiviso la bella notizia.