Mentre Jacqueline Luna Di Giacomo si appresta a partire, probabilmente per gli Usa, sua madre Heather Parisi è appena sbarcata in Italia. Tra le due i rapporti sono complicati, ci sono state delle liti social e sebbene la situazione non sia chiara (le due danno versioni diverse) è evidente che non siano particolarmente vicine. L'arrivo di Heather è stato seguito da uno strascico di polemiche, visto che la showgirl non è corsa ad abbracciare sua figlia come prima cosa. Lei ha rispedito al mittente le accuse. Poi a "Verissimo" la ballerina ha detto di essere felice di diventare presto nonna: "Sono davvero felice di conoscere i miei futuri nipoti, questi pseudo influencer la smettano di scrivere bugie e di mettermi parole in bocca". Ha anche ammesso, incalzata da Silvia Toffanin, di desiderare un pranzo con tutti i figli (oltre a Jacqueline, avuta con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo, è mamma di Rebecca Manenti, avuta da Giorgio Manenti con cui è stata sposata dal 1993 al 1999, e dei gemelli Elizabeth e Dylan, nati dall'amore con il marito Umberto Maria Anzolin).